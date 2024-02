Oxford Instruments Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Bewertung von Oxford Instruments basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 29,27 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Oxford Instruments-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 48,05, was bedeutet, dass Oxford Instruments weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Oxford Instruments eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von 2205 GBP eine -4,08-prozentige Entfernung vom GD200 (2298,76 GBP), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 2201,5 GBP, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Oxford Instruments-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Oxford Instruments als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 20,95 liegt insgesamt 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der 77,58 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Die Dividendenrendite von Oxford Instruments beträgt 0,93 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert (0,95) für diese Aktie liegt. Auf dieser Grundlage wird die Dividendenpolitik von Oxford Instruments als "Neutral" bewertet.