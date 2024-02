Oxford Industries Aktie: Das macht sprachlos!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für Oxford Industries 0 Mal eine positive Bewertung, 3 Mal eine neutrale Bewertung und 0 Mal eine negative Bewertung vergeben. Langfristig erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus eine neutrale Bewertung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber der aktuelle Kurs von 99,62 USD wird von Analysten als Anlass genommen, um eine Kursentwicklung von 17,95 Prozent zu prognostizieren und ein mittleres Kursziel von 117,5 USD festzulegen. Diese Entwicklung wird als positiv bewertet, was dazu führt, dass institutionelle Analysten insgesamt eine gute Bewertung für das Unternehmen abgeben.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Oxford Industries wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 35,5 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,17, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Somit erhält das Unternehmen insgesamt eine neutrale Bewertung in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Oxford Industries im letzten Jahr eine Rendite von 5,04 Prozent erzielt, was 14,21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite des Unternehmens ebenfalls über dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oxford Industries liegt mit einem Wert von 10,25 deutlich unter dem Durchschnitt der Branche, was darauf hinweist, dass die Aktie preisgünstiger erscheint. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV erhält das Unternehmen auf der Basis fundamentaler Kriterien ebenfalls eine gute Bewertung.