Oxford Industries Aktie: Was könnte passieren?

Die Oxford Industries-Aktie wird aus technischer Sicht neutral bewertet. Laut der technischen Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen liegt der Durchschnitt des Schlusskurses bei 99,33 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 97,61 USD, was einer Abweichung von -1,73 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 93,35 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einem Plus von 4,56 Prozent nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Oxford Industries-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso bleibt die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt die Rendite von Oxford Industries mit 5,04 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 6 Prozent darunter. Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die Rendite von Oxford Industries mit 1,9 Prozent darüber. Diese Entwicklung führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Oxford Industries liegt bei 74,01, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45 und wird als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet, was zu einer Gesamtbewertung dieser Kategorie als "Schlecht" führt.