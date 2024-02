Oxford Industries Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Oxford Industries ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "guten" Einschätzung führt. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der Anleger.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt drei Analystenbewertungen für die Aktie von Oxford Industries abgegeben. Davon waren drei Bewertungen "neutral" und keine "schlecht". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 117,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 22,63 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Bewertungen erhält die Aktie eine "gute" Empfehlung.

Die aktuelle Dividendenrendite für Oxford Industries beträgt 2,89 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "neutrale" Bewertung von den Analysten.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität in Bezug auf Oxford Industries als durchschnittlich einzustufen ist. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer insgesamt "neutralen" Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung und die Analystenbewertung positiv für die Aktie von Oxford Industries ausfallen, während die Dividendenpolitik und das langfristige Stimmungsbild als neutral einzustufen sind.