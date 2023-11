Oxford Industries Aktie: Alles unter Kontrolle?

Aktienanalyse: Oxford Industries Aktienkurse werden nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen nach Kommentaren über Oxford Industries durchsucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Befunde positiv war. Darüber hinaus haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Oxford Industries diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Bewertung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen in Relation zu allen Bewegungen setzt. Der RSI-Wert von Oxford Industries liegt bei 41,44, was auf eine neutrale Situation hinweist. Die Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 44, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie daher als "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Wortbeiträge und der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum liefert interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild. Die Diskussionsintensität zeigt eine durchschnittliche Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf kaum Veränderungen hin, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für Oxford Industries in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Analyse der Analystenmeinungen der letzten 12 Monate zeigt, dass die Einschätzungen für Oxford Industries 1-mal als gut, 3-mal als neutral und 0-mal als schlecht bewertet wurden. Langfristig erhält der Titel von institutioneller Seite aus die Bewertung "Neutral". Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die Prognose der Analysten für den aktuellen Kurs von 93,56 USD zeigt eine erwartete Entwicklung von 30,04 Prozent und ein mittleres Kursziel von 121,67 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".