Oxford Cannabinoid Technologies Holdings Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Analyseinstrument, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem es Kursbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Für Oxford Cannabinoid wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 57,58 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Oxford Cannabinoid überkauft ist und daher als "schlecht" bewertet wird.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an acht Tagen eine positive Richtung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Die Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass die Stimmung für Oxford Cannabinoid in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war unauffällig, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Oxford Cannabinoid derzeit schlecht abschneidet. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine Abweichung von über 20% hin, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung der Aktie führt.