Oxford Biomedica Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert der Oxford Biomedica beträgt derzeit 63,64, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 63 für die Aktie, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" verzeichnet die Oxford Biomedica mit einer Rendite von -60,58 Prozent eine deutlich schlechtere Performance um mehr als 38 Prozent. Die Branche "Biotechnologie" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -23,54 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei die Oxford Biomedica um 37,03 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Dividendenrendite der Oxford Biomedica beträgt derzeit 0%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,3% in der "Biotechnologie"-Branche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über die Oxford Biomedica besonders negativ diskutiert. An einem Tag dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen überwogen die negativen Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.