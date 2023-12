Oxford Biomedica Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Oxford Biomedica ist in den sozialen Medien und Diskussionsforen insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Oxford Biomedica derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was einer negativen Differenz von -3,2 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhalten die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Einschätzung der Analysten für Oxford Biomedica fällt insgesamt neutral aus, basierend auf 1 Kaufempfehlung, 2 Neutralbewertungen und 0 negativen Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Oxford Biomedica liegt bei 605 GBP, was einer potenziellen Kurssteigerung von 207,11 Prozent entspricht und zu einer Bewertung "Gut" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oxford Biomedica mit einem Wert von 19,51 unter dem Durchschnitt der Biotechnologie-Branche. Dies führt zu einer Bewertung als "günstig" auf Basis fundamentaler Kriterien.