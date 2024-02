Oxford BioDynamics Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die Oxford Biodynamics-Aktie erhält eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der aktuelle Kurs von 12,7 GBP um -37,31 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 20,26 GBP liegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (21,82 GBP) liegt mit einem Abstand von -41,8 Prozent über dem aktuellen Kurs. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Oxford Biodynamics eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,3 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Im Branchenvergleich erzielte Oxford Biodynamics in den letzten 12 Monaten eine Performance von 32,72 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -23,54 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +56,27 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 55,22 Prozent über dem Durchschnittswert, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein "Neutral"-Rating für die Oxford Biodynamics-Aktie. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb im letzten Monat unverändert. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.