Oxford BioDynamics Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Oxford Biodynamics-Aktie hat in der technischen Analyse gemischte Signale gezeigt. Der aktuelle Kurs von 28,4 GBP liegt 46,54 Prozent über dem GD200 von 19,38 GBP, was positiv ist. Allerdings ist der GD50 bei 30,43 GBP, was zu einem Abstand von -6,67 Prozent führt und somit ein schlechtes Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

In Bezug auf die Dividende liegt die Rendite der Oxford Biodynamics-Aktie bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen einen geringeren Ertrag von 3,21 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine normale Diskussionsintensität im Netz und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie insgesamt als "neutral" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Oxford Biodynamics-Aktie ebenfalls als "neutral" bewertet. Der RSI7 liegt bei 35,94 und der RSI25 bei 66,49, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Insgesamt wird das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "neutral" eingestuft.