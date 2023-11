Oxford Bank Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgestaltung. Ein niedrigeres KGV deutet auf eine preisgünstigere Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Aktuell liegt das KGV der Oxford Bank -Mi bei 8,56, was 42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 14 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als preisgünstig eingestuft werden und erhält daher auf fundamentaler Basis eine positive Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Mit einem aktuellen RSI-Wert von 75 gilt die Oxford Bank -Mi als überkauft, was zu einer negativen Bewertung führt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich jedoch ein Wert von 51, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt dies eine negative Bewertung des RSI.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat unverändert. Daher erhält die Oxford Bank -Mi-Aktie ein neutrales Rating auf Basis des Sentiments und Buzz.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie zeigt, dass der Wert der Aktie auf kurz- und langfristiger Basis nahe dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie auf technischer Basis.

Insgesamt ergibt die Analyse der fundamentalen, technischen und sentimentalen Faktoren eine neutrale Bewertung der Oxford Bank -Mi-Aktie.