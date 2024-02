Oxehealth begrüßt Todd Haedrich als Vorstandsvorsitzenden

Oxford, England (ots/PRNewswire) -Oxehealth, ein weltweit führender Anbieter von intelligenter Patientenüberwachung für Verhaltensgesundheit, hat die Ernennung von Todd Haedrich zum Geschäftsführer bekannt gegeben.Todd kommt zu Oxehealth, nachdem er eine lange Karriere in der Software- und Gesundheitstechnologie hinter sich hat, in der er erfolgreiche Unternehmen in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum aufgebaut, geleitet und erweitert hat. Er bringt eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Unternehmen bei der Skalierung und der Realisierung ihres vollen kommerziellen Potenzials mit, indem er sie von der Start-up-Phase zu etablierten multinationalen Unternehmen führt.Oxehealth ist das Ergebnis von mehr als einem Jahrzehnt bahnbrechender maschineller Lern- und klinischer Forschung an einer der größten Forschungsuniversitäten der Welt. Es hat sich schnell zu einem Standard für die Behandlung akuter psychischer Erkrankungen in England entwickelt und wurde von 50 % der Anbieter im nationalen Gesundheitsdienst des Vereinigten Königreichs (NHS) übernommen. Mit mehr als 18 Patenten und 45 Millionen Nutzungsstunden und der Unterstützung der Pflege von mehr als 30 Tausend Patienten ist Oxehealths Plattform - Oxevision - eine bewährte Lösung für Krankenhäuser, um personalisierte Pflege effektiv und effizient bereitzustellen.„In den USA liegen intelligente, innovative Plattformen zur Unterstützung der Verhaltensgesundheit weit hinter anderen Fachgebieten zurück, und dennoch leiden mehr Menschen an psychischen Problemen als an jeder anderen Krankheit auf der Welt", sagte Todd Haedrich, Geschäftsführer von Oxehealth. Er fuhr fort: „Oxehealth ist durch seine solide Partnerschaft mit dem NHS in England führend in diesem Bereich und bereit für eine Expansion in den USA. Ich fühle mich geehrt, dieses unglaubliche, von der Mission getriebene Unternehmen zu leiten."Todd Haedrich wird den scheidenden Geschäftsführer Hugh Lloyd-Jukes ablösen, der sich wie folgt äußerte: „Es war ein großes Privileg, Oxehealth zu leiten. Unser Unternehmen ist nun bereit für das nächste Kapitel und ich bin zuversichtlich, dass Oxehealth mit der Übergabe der Geschäftsführerrolle an Todd in guten Händen ist."James Ede-Golightly, Vorsitzender, fügte hinzu: „Da Oxehealth in eine aufregende Entwicklungsphase eintritt, möchte ich unserem scheidenden Geschäftsführer Hugh Lloyd-Jukes für seinen wichtigen Beitrag danken, mit dem er Oxehealth in den letzten sieben Jahren von einem Start-up-Unternehmen zu einem erfolgreichen Scale-up-Unternehmen geführt hat, das für die nächste Wachstumsphase bereit ist. Ich freue mich, Todd im Namen des Vorstands und des Teams willkommen zu heißen. Todd hat die Erfahrung und die Qualitäten, um Oxehealth zu leiten und es zu befähigen, sein volles Potenzial zu erreichen und sicherzustellen, dass unsere globalen Ambitionen in den kommenden Jahren verwirklicht werden."Informationen zu OxehealthOxehealth ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der intelligenten Patientenüberwachung im Bereich der Verhaltensmedizin. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kliniker dabei zu unterstützen, eine sicherere, qualitativ hochwertigere und effizientere stationäre Versorgung zu gewährleisten. Oxehealth arbeitet mit der Hälfte der psychiatrischen Einrichtungen des NHS England zusammen und expandiert, um die stationäre Versorgung in Europa und den USA zu verändern. Die Oxevision-Plattform von Oxehealth hat seit 2012 mehr als 45 Millionen Stunden der Patientenversorgung in über 100 Einrichtungen unterstützt.Für weitere Informationen besuchen Sie uns: www.oxehealth.comKontakt für Medienanfragen:Ben Walsh ben.walsh@oxehealth.com Kontaktnummer:Tom Hatfield tom.hatfield@oxehealth.com Kontaktnummer:Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2346311/Todd_Haedrich.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/oxehealth-begruWt-todd-haedrich-als-vorstandsvorsitzenden-302071422.htmlOriginal-Content von: Oxehealth, übermittelt durch news aktuell