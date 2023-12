Oxbridge Re Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien sind wichtige Indikatoren für das aktuelle Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen wurde bei Oxbridge Re eine positive Veränderung der Stimmung festgestellt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Ebenso wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Oxbridge Re daher in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Oxbridge Re-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,4 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,05 USD weicht um -25 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 1,19 USD unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,76 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Oxbridge Re-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 19,51, was 49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche von 38 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Hinsichtlich der Dividende zeigt sich, dass Oxbridge Re mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche (3,87 %) eine niedrigere Ausschüttung aufweist. Die Differenz von 3,87 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".