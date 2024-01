Owl Rock Capital Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die technische Analyse von Blue Owl Capital-Aktien zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 13,63 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,76 USD liegt, was einem Unterschied von +8,29 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der Wert bei 14,39 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (+2,57 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Blue Owl Capital-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Blue Owl Capital zeigen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion ergibt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Blue Owl Capital für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten haben die Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Da es keine aktuellen Analystenupdates gibt, liegt das Kursziel im Mittel bei 15 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 1,63 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten die Einschätzung "Gut".

Das Anleger-Sentiment für Blue Owl Capital ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich die Diskussionen hauptsächlich mit den positiven Themen rund um Blue Owl Capital beschäftigten. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.