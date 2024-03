Owl Rock Capital Aktie: Alles kein Problem!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Hinweis auf überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Blue Owl Capital-Aktie liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der bei 42,11 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Blue Owl Capital daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Blue Owl Capital wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, wobei an zehn Tagen positive Themen dominierten und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Blue Owl Capital insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 2 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben wurde, was dem Titel langfristig das Rating "Gut" einbringt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber der aktuelle Kurs von 15,09 USD wird von Analysten mit einer erwarteten Entwicklung von -0,6 Prozent und einem mittleren Kursziel von 15 USD bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung durch institutionelle Analysten auf der Stufe "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei Blue Owl Capital zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Blue Owl Capital ist kaum vorhanden, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Blue Owl Capital bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".