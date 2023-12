Owens, Minor Aktie: So kann man sich irren!

Die Analyse von Sentiment und Buzz ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. Im Fall von Owens & Minor zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung nur wenig Aktivität aufweisen. Daher erhält das Unternehmen in diesen Kategorien die Einschätzung "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Owens & Minor in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,45 Prozent, was einer Outperformance von +4,69 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite jedoch 11,6 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Owens & Minor-Aktie über den Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt, was zu einem "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Owens & Minor-Aktie gemischte Bewertungen. Während der RSI der letzten 7 Tage auf ein "überkauft"-Rating hindeutet, wird das Wertpapier basierend auf dem RSI der letzten 25 Handelstage als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Owens & Minor.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Bewertung der verschiedenen Faktoren zu dem Schluss führt, dass Owens & Minor insgesamt als "Schlecht"-Wert einzustufen ist.