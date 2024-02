Owens, Minor Aktie: Die Bären zittern!

Die Dividendenrendite von Owens & Minor beträgt derzeit 0 Prozent, was 90,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt des Schlusskurses der Owens & Minor-Aktie für die letzten 200 Handelstage von 18,53 USD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 21,21 USD um +14,46 Prozent darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (20,26 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,69 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Owens & Minor-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Owens & Minor besonders positiv diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen Grün und keine negativen Diskussionen. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich auch überwiegend positive Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf dieser Basis bekommt Owens & Minor insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Owens & Minor zeigt interessante Ausprägungen: Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch laut unserer Messung eine negative Veränderung auf, weshalb die Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung ableitet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Owens & Minor.

