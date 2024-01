Owens Corning Aktie: Das darf nicht passieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Corning":

Der Aktienkurs von Owens Corning hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 65,77 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche im Durchschnitt um 241,96 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Owens Corning in diesem Branchenvergleich eine Underperformance von -176,19 Prozent aufweist. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 149,57 Prozent, wobei Owens Corning 83,8 Prozent unter diesem Wert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Owens Corning im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Bauprodukte eine Dividendenrendite von 1,58 % aus, was 15,37 Prozentpunkte weniger ist als der im Mittel übliche Wert von 16,94 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Owens Corning in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein verringertes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hin, weshalb Owens Corning in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Aktie von Owens Corning in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 3 guten, 2 neutralen und 0 schlechten Einstufungen versehen wurde, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates zu Owens Corning vor. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 147,4 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -0,92 Prozent darstellt, was mit der Einstufung "Neutral" verbunden ist. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie von Owens Corning die Einschätzung "Gut".