Owens Corning Aktie: Aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) der Owens Corning zeigt einen Wert von 80,71, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, liegt er bei 32, was als neutral betrachtet wird und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht eine eher neutrale Anleger-Stimmung bezüglich Owens Corning. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die durchschnittliche Analystenbewertung für Owens Corning in den letzten zwölf Monaten ist "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, deutet die durchschnittliche Kursprognose auf ein Aufwärtspotenzial von 1,49 Prozent hin, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Owens Corning beträgt derzeit 1, was eine negative Differenz von -15,38 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.