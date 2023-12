Ovintiv Aktie: Jetzt aber!

Die Ovintiv-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 12 Analystenbewertungen 8 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht" Einstufungen erhalten, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Kurzfristig betrachtet zeigt sich ein ähnliches Bild, mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen innerhalb eines Monats, was zu einer aktuellen Bewertung als "Gut" führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 54,75 USD, was auf einen möglichen Anstieg der Aktie um 23,64 Prozent vom letzten Schlusskurs von 44,28 USD hindeutet. Insgesamt erhält die Ovintiv-Aktie somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Technisch gesehen liegt der gleitende Durchschnittskurs der Ovintiv derzeit bei 41,88 USD, während die Aktie selbst bei 44,28 USD notiert. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von +5,73 Prozent. Auf der anderen Seite liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 45,21 USD, was zu einem Abstand von -2,06 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ovintiv-Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Ovintiv, mit neun positiven und einem negativen Tag sowie vier neutralen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung führt. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Ovintiv-Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ovintiv-Aktie zeigt in den letzten 7 und 25 Tagen Werte von 43 und 51,38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft erscheint. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ovintiv.