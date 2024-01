Ovid Therapeutics Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Ovid Therapeutics wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Biotechnologie) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 1,53, was einem Abstand von 99 Prozent zum Branchen-KGV von 104,58 entspricht. Daher wird auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine auffälligen Veränderungen im Stimmungsbild und in der Diskussionsstärke registriert wurden, wird das Kriterium "Neutral" bzw. "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält Ovid Therapeutics daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Hinsichtlich der Dividende schneidet Ovid Therapeutics mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,47 %) niedriger ab. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Ovid Therapeutics liegt bei 86,84, was als überkauft betrachtet wird und daher eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Schlecht" vergeben.