Ovid Therapeutics Aktie: Endlich geschafft?

Weitere Suchergebnisse zu "Wiener Privatbank":

Die Stimmung und die Diskussionen über Ovid Therapeutics haben sich im letzten Monat verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität war geringer als zuvor, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt.

Die Analystenbewertungen für Ovid Therapeutics sind insgesamt positiv, mit 2 guten Einschätzungen und einem durchschnittlichen Kursziel von 9,5 USD, was einer Empfehlung zum Kauf entspricht.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Ovid Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine deutliche Outperformance gegenüber anderen Unternehmen in der Biotechnologie-Branche gezeigt, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt. Auch im Gesundheitspflege-Sektor lag die Rendite deutlich über dem Durchschnitt, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der aktuelle Schlusskurs der Ovid Therapeutics-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt, was zu einer negativen Bewertung auf dieser Basis führt.

Insgesamt erhält die Ovid Therapeutics-Aktie gemäß der verschiedenen Kriterien eine schlechte Bewertung, basierend auf der Stimmung, den Analystenbewertungen, der Aktienkurs-Performance und der technischen Analyse.