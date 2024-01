Ovid Therapeutics Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "Hagerty Inc":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Ovid Therapeutics ist derzeit überwiegend negativ. Dies geht aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervor, die wir ausgewertet haben, um ein umfassendes Bild von der Aktie zu erhalten. In diesen Diskussionen wurden vor allem negative Themen hervorgehoben, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Titels führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie von Ovid Therapeutics derzeit als unterbewertet angesehen. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 1, während vergleichbare Unternehmen in der Biotechnologiebranche durchschnittlich ein KGV von 104 aufweisen. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ovid Therapeutics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,45 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,13 USD liegt deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung der Aktie führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche negative Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ovid Therapeutics-Aktie liegt bei 67, was zu einer neutralen Bewertung führt. Dieser Wert zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung für die Ovid Therapeutics-Aktie auf Basis der Anlegerstimmung, der fundamentalen Bewertung, der technischen Analyse und des Relative Strength Index.