Overstock Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Aktienkurs von Beyond hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -44,28 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Beyond damit 39,75 Prozent unter dem Durchschnitt (-4,53 Prozent). Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt im Mittel -17,22 Prozent, wobei Beyond aktuell 27,06 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Von insgesamt 6 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Aktie von Beyond sind 3 Einstufungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Beyond, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 37 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie um 61,93 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 22,85 USD. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was sich in einem "Gut"-Rating für das Anleger-Sentiment widerspiegelt. Insgesamt zeigte das Stimmungsbarometer an 11 Tagen grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf Beyond diskutiert.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Aktienkurs von 22,85 USD mit +6,53 Prozent Entfernung vom GD200 (21,45 USD) ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 17,23 USD auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird, da der Abstand +32,62 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Beyond-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.