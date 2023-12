Overstock Aktie: Der nächste große Wurf!

Derzeit schüttet das Unternehmen Beyond niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Internet & Katalog Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 3,4 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,4 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Beyond-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers positiv ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beyond-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 21,77 USD, während der letzte Schlusskurs bei 27,81 USD liegt, was einer Abweichung von +27,74 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs (19,04 USD) ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+46,06 Prozent Abweichung).

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats zunehmend schlechter wurde. Auch die Diskussionsintensität nahm ab, was darauf hindeutet, dass die Beyond-Aktie weniger Beachtung erfährt. Aufgrund dieser Entwicklungen erhält die Aktie in diesen Aspekten ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Beyond-Aktie hat einen Wert von 23, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (Wert: 14,6) deutet auf eine Überverkaufssituation hin, wodurch die Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher für die Beyond-Aktie nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.