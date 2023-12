Overstock Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Aktie von Beyond weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,6 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf den Aktienkurs hat die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine Rendite von -44,28 Prozent erzielt, was 39,75 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit dem "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -17,22 Prozent, wobei Beyond aktuell 27,06 Prozent unter diesem Wert liegt und somit auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse ergibt, dass die Aktie von Beyond aktuell mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 23,37 als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch der RSI25-Wert von 28 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie in Bezug auf den RSI ein "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Beyond-Aktie von 22,85 USD eine positive Tendenz, da er um +6,53 Prozent vom GD200 (21,45 USD) entfernt ist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 17,23 USD einen positiven Abstand von +32,62 Prozent auf. Somit wird der Kurs der Beyond-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.