Overstock Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Analyse von Beyond in den letzten 12 Monaten zeigt, dass die Institutionen dem Unternehmen zweimal ein "Gut" und einmal ein "Neutral" Rating gegeben haben. Kurzfristig wird die Aktie auch als "Gut" bewertet, basierend auf den Empfehlungen der Analysten aus der jüngsten Zeit. Der aktuelle Kurs von 34,44 USD wird von den Analysten positiv betrachtet, da sie eine Entwicklung von 13,24 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 39 USD festlegen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage um 45,01 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Jedoch wird die Aktie auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine gemischte Stimmung, mit positiven Meinungen in den letzten Wochen und überwiegend negativen Themen in den vergangenen Tagen. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie von Beyond als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Analyse des Unternehmens auf institutioneller Ebene, während die Anlegerstimmung neutral ist.