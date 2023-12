Overstock Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Beyond derzeit 48,72 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +28,59 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Demnach wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich ergibt sich eine Rendite von -44,28 Prozent im vergangenen Jahr, was 43,86 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt -7,66 Prozent, wobei Beyond derzeit 36,62 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist Beyond eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einschätzung als unrentables Investment und einer Bewertung als "Schlecht" seitens der Redaktion.

Die Analysteneinschätzung der letzten zwölf Monate für Beyond ergibt 3 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 37 USD, was einer potenziellen Steigerung um 32,47 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Beyond-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.