Overstock-Aktie: Spannung vor Quartalsbilanz - Umsatz- und Gewinnprognose im Blick

In 111 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen Overstock mit Sitz in Midvale seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Der Blick der Aktionäre richtet sich dabei besonders auf den Umsatz und die Gewinnzahlen. Wie haben sich diese im Vergleich zum Vorjahr entwickelt und was sagt die Prognose?

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,35 Mrd. EUR sorgt die Overstock-Aktie für Spannung bei Anlegern und Analysten. Die aktuellen Datenanalysen weisen darauf hin, dass das Unternehmen im Vergleich zum vorherigen Quartal einen leichten Umsatzrückgang verzeichnen könnte. Im dritten Quartal des Vorjahres belief sich der Umsatz noch auf 422,17 Mio. EUR, während nun ein Rückgang um -14,80 Prozent auf 369,39 Mio. EUR erwartet wird. Auch beim Gewinn zeichnet sich eine Veränderung ab: Voraussichtlich wird...