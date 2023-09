Overstock-Aktie: Quartalsbericht in 38 Tagen - Prognosen deuten auf Umsatzrückgang & Gewinneinbruch hin

Overstock, das in Midvale, USA ansässige Unternehmen, wird in 38 Tagen seinen Quartalsbericht für das dritte Quartal vorlegen. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Overstock-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Es dauert nur noch 38 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen der Overstock-Aktie, die derzeit eine Marktkapitalisierung von 897,32 Mio. EUR aufweist. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut Datenanalyse wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte Overstock einen Umsatz von 429,16 Mio. EUR und nun wird mit einem Rückgang um -16,00 Prozent auf 370,42 Mio. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -623,10% sinken und bei 0,00...