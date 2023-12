Overstock Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Firma Beyond weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion. In den letzten 12 Monaten hat die Aktie eine Performance von -44,28 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -27,06 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" bedeutet. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Rendite von -4,68 Prozent weit unter dem Durchschnitt. Daher wird sie auch in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Beyond liegt bei 13,62, was auf eine überverkaufte Situation hinweist, und der RSI25 bei 24, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Analysten bewerten die Beyond-Aktie aktuell mit "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten bietet zudem ein Aufwärtspotenzial von 47,65 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Beyond eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.