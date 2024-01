Overstock Aktie: Aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI für Beyond auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 78,55 Punkte, was darauf hindeutet, dass Beyond derzeit überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass Beyond weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat Beyond im vergangenen Jahr eine Rendite von -44,28 Prozent erzielt, was 54,79 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt -4,08 Prozent, und Beyond liegt aktuell 40,2 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ waren. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Beyond daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Abschließend lässt sich sagen, dass Beyond in verschiedenen Aspekten wie RSI, Sentiment und Branchenvergleich eher negativ bewertet wird, während die Anlegerstimmung neutral ist.