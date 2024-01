Overseas Shipholding Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die technische Analyse der Overseas ShipNeutraling-Aktie ergibt eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 4,26 USD, während der aktuelle Kurs bei 5,27 USD liegt, was einer Abweichung von +23,71 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 4,93 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +6,9 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde jedoch eine leichte Reduktion festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Overseas ShipNeutraling liegt bei 49,15, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 75,18 Prozent erzielt, was 54,78 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Energie" liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.