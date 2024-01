Overseas Shipholding Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Overseas ShipNeutraling beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 48,57 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 42,68 im neutralen Bereich. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche konnte Overseas ShipNeutraling in den letzten 12 Monaten eine Performance von 80,75 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 24,63 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet, dass die Aktie eine Outperformance von +56,12 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Auch im "Energie"-Sektor übertrifft die Aktie mit einer Rendite von 56,12 Prozent deutlich den Durchschnittswert. Insgesamt führt diese Überperformance zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse der Aktie fällt auf, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Overseas ShipNeutraling-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,32 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,14 USD lag, was einem Unterschied von +18,98 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderer Wert, nämlich 5,02 USD, was einem Unterschied von +2,39 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dadurch erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie in der einfachen Charttechnik also mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Overseas ShipNeutraling bei 8,24 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 29 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.