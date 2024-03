Overseas Shipholding Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Dividendenrendite von Overseas ShipNeutraling liegt mit 4,7 % unter dem Branchendurchschnitt von 19,77 %. Dies bedeutet eine Differenz von 15,08 Prozentpunkten und wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Overseas ShipNeutraling diskutiert, wobei an neun Tagen positive Themen überwogen. An drei Tagen war die Kommunikation negativ. Auch aktuell überwiegen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Overseas ShipNeutraling liegt mit einem Wert von 9,69 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 26. Dadurch wird die Aktie als "günstig" eingestuft, basierend auf fundamentalen Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Overseas ShipNeutraling-Aktie am letzten Handelstag bei 6,01 USD lag, was einem Unterschied von +25,73 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Es ist jedoch zu beachten, dass der letzte Schlusskurs nahe dem 50-Tages-Durchschnitt liegt (+2,04 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Overseas ShipNeutraling somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.