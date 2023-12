Overseas Education Aktie: Das hat Gewicht!

Der Aktienkurs von Overseas Education hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,24 Prozent erzielt, was 2,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu Wertpapieren aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste", die eine mittlere jährliche Rendite von 9,03 Prozent aufweisen, liegt die Aktie von Overseas Education aktuell 11,27 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie von Overseas Education als neutral ein, was auf einen RSI7-Wert von 50 und einen RSI25-Wert von 50 zurückzuführen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,23 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,215 SGD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -6,52 Prozent und zu einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 0,22 SGD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.