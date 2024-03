Overseas Education Aktie: Füße still halten!

Der Aktienkurs von Overseas Education hat sich im vergangenen Jahr positiv entwickelt, was zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich führt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Overseas Education bei -2,24 Prozent, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Gegensatz dazu liegt die mittlere Rendite der "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche bei -0,33 Prozent, wobei Overseas Education bei 1,91 Prozent darunter liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Overseas Education zeigt eine "Neutral"-Einstufung sowohl bei einem Zeitraum von 7 Tagen als auch bei einem Zeitraum von 25 Tagen. Der RSI bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen aufeinander und liegt derzeit bei 50, was als neutral gilt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Overseas Education bei 12 liegt, was bedeutet, dass die Börse 12,65 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 45 Prozent weniger als der durchschnittliche Wert in der Branche, der derzeit bei 23 liegt. Aufgrund dieses niedrigeren KGV wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Overseas Education. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf diese Kriterien als "Neutral" bewertet, da weder besonders positive noch negative Tendenzen in den sozialen Medien festgestellt wurden.

Zusammenfassend erhält Overseas Education aufgrund der genannten Kriterien eine Gesamtbewertung von "Neutral".