Overseas Education Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel darstellt. In Bezug auf die Overseas Education-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 33. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 54,55 liegt. Auch hier zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Overseas Education.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Overseas Education bei 0,215 SGD liegt und somit -6,52 Prozent vom GD200 (0,23 SGD) entfernt ist. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, bei 0,21 SGD. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +2,38 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Overseas Education-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bezüglich des Sentiments und Buzz in Bezug auf die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten durchschnittlich war. Daher erhält Overseas Education für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ist Overseas Education insgesamt als "Neutral"-Wert zu bewerten.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,24 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Overseas Education damit 3,59 Prozent über dem Durchschnitt (-5,82 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt -1,15 Prozent, wobei Overseas Education aktuell 1,09 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.