OverIT ernennt Daniel Goldstein zum Senior Vizepräsidenten für Produktmanagement

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Finanztrends Video zu Gold



mehr >

Boston (ots/PRNewswire) -OverIT, ein führender Anbieter von Field Service Management-Software, freut sich, die Ernennung von Daniel Goldstein zum neuen Senior Vizepräsidenten für Produktmanagement bekannt zu geben.In dieser Funktion wird Goldstein an den CEO und Vorsitzenden von OverIT, Paolo Bergamo, berichten und für die Festlegung der Vision und des Fahrplans für die Next-Gen FSM Platform von OverIT verantwortlich sein. Er wird mit Kunden, Partnern, dem OverIT-Technologieteam und der gesamten globalen Organisation zusammenarbeiten, um das Produktangebot von OverIT bereitzustellen und auszubauen sowie die Führungsposition des Unternehmens auf dem FSM-Softwaremarkt zu festigen.Daniel verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Bereich Field Service Management-Software und hat mit großen Kunden aus der Versorgungs-, Telekommunikations- und Fertigungsbranche in Nordamerika, Europa und Japan zusammengearbeitet. Vor seiner Tätigkeit bei OverIT war er bei ClickSoftware tätig und spielte eine Schlüsselrolle bei der Einführung von Salesforce Field Service. Durch eine Übernahme kam er dann zum Produktmanagement-Team von Salesforce. Zuletzt war Daniel als Vizepräsident des Produktmanagements bei Youreka tätig, wo er mobile Lösungen für den Außendienst entwickelte.OverIT wird auch weiterhin in seine Plattform investieren und Produktinnovationen vorantreiben, wobei der Schwerpunkt auf der Bereitstellung hochwertiger Geschäftslösungen für Kunden bei gleichzeitiger Reduzierung der Implementierungszeit und -kosten liegt.Paolo Bergamo, CEO und Vorsitzender von OverIT, zeigte sich begeistert: „Ich freue mich sehr, Daniel in unserem Team willkommen zu heißen. Seine umfangreichen Erfahrungen im Bereich Unternehmens-FSM und seine Branchenkenntnisse werden bei der Gestaltung unserer Produktstrategie und der Zukunft des Field Service eine wichtige Rolle spielen. OverIT zieht auch weiterhin talentierte Fachleute aus der Softwarebranche an. Die Tatsache, dass Daniel bei uns arbeitet, ist ein weiterer Beweis für unser unermüdliches Engagement, unseren geschätzten Kunden und Partnern erstklassige FSM-Lösungen zu liefern."„OverIT definiert die Zukunft von FSM in verschiedenen Branchen, insbesondere auf dem Markt für lineare Vermögenswerte". Daniel Goldstein fügte hinzu: „Die Tiefe und Breite des Produkts machte den Eintritt in das Unternehmen zu einer großartigen Gelegenheit und einer leichten Entscheidung. Ich freue mich darauf, mit Kunden, Partnern und dem gesamten Team zusammenzuarbeiten, um eine strategische Produktausrichtung zu entwickeln, die unsere Plattform, Branchenunterscheidungsmerkmale und neue Technologien nutzt."OverIT (http://www.overit.us/), gefördert von Bain Capital und NB Renaissance, ist ein multinationales Unternehmen mit über 20 Jahren internationaler und branchenübergreifender Erfahrung im Bereich Field Service Management-Software. Das Unternehmen wird von weltweit führenden Beratungs- und Consulting-Unternehmen aufgrund seines Produktangebots und seiner fundierten Branchenkenntnisse als führender Anbieter in den Bereichen FSM und AR anerkannt. OverIT hat über 300 Kunden in mehr als 30 Ländern.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1740678/4070790/OverIT_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/overit-ernennt-daniel-goldstein-zum-senior-vizeprasidenten-fur-produktmanagement-301844971.htmlPressekontakt:Andrea Bardini,+393466699527Original-Content von: OverIT, übermittelt durch news aktuell