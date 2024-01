OverActive Media Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Overactive Media in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Es wurden weder zunehmende noch abnehmende Diskussionsbeiträge festgestellt, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Anleger zeigten an sieben Tagen eine grüne Stimmung, und negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Overactive Media diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit "gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Overactive Media-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert beträgt derzeit 0,17 CAD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (0,275 CAD) liegt, was zu einer Bewertung der Aktie als "gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,16 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "gut"-Rating für die Aktie führt.

Zur Beurteilung, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 24,24 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 36,19, was darauf hindeutet, dass Overactive Media hier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "neutralen" Einstufung führt. Somit erhält Overactive Media insgesamt eine "gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.