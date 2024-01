OverActive Media Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Overactive Media: Anleger-Stimmung und technische Analyse

Die Anleger-Stimmung für die Overactive Media hat sich in den letzten zwei Wochen als positiv erwiesen, basierend auf einer Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Die vorherrschenden Themen waren überwiegend neutral, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Overactive Media um 35,29 Prozent über dem GD200 liegt, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 0,14 CAD, was einen Abstand von +64,29 Prozent zum aktuellen Kurs darstellt und somit auch als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert. Der Relative Strength Index (RSI) ergibt einen Wert von 25 für RSI7 und 39,51 für RSI25, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" für den RSI7 und "Neutral" für den RSI25 führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung und die technische Analyse eine positive Bewertung für die Overactive Media ergeben.