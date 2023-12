Oval Aktie: Das war ja klar …

Die Anlegerstimmung in Bezug auf die Oval-Aktie war in den letzten Tagen neutral, sowohl in der Social Media-Diskussion als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Neutral"-Einschätzung. In Bezug auf die technische Analyse erhielt die Oval-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 455 JPY lag, was einem Unterschied von +6,39 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 445,88 JPY eine positive Entwicklung von +2,05 Prozent. Die einfache Charttechnik ergibt daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Oval.

Die Stimmungslage rund um die Aktie von Oval wurde auch anhand von Sentiment und Buzz untersucht. Die Analyse ergab eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wurde die Oval-Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen mit einem Niveau von 62,16 als auch der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen mit einem Wert von 41,94 führen zu dieser Einschätzung.

Insgesamt erhält die Oval-Aktie sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch auf die technische Analyse und den RSI eine "Neutral"-Bewertung.