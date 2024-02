Oval Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI für Oval liegt bei 91,23, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 51,38 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Oval also eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Bei der Einschätzung des Sentiments und des Buzzes wird berücksichtigt, ob sich die Stimmung oder die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen wesentlich verändert hat. Bei Oval konnten keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage festgestellt werden, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Oval führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Oval auf der Basis trendfolgender Indikatoren eine Bewertung von "Gut" erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 440,07 JPY, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 500 JPY (+13,62 Prozent Abweichung) darstellt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 503,38 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und auch die Themen in den sozialen Medien waren vorwiegend neutral. Daher wird Oval in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.