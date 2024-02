Outset Medical Inc Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Outset Medical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses (GD200) von 11,8 USD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 3,55 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -69,92 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 4,58 USD liegt über dem aktuellen Kurs (3,55 USD) und weist eine Abweichung von -22,49 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Outset Medical-Aktie als "Neutral" eingestuft, basierend auf 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das Kursziel der Analysten wird auf 0 USD festgelegt, was auf eine mögliche Performance von -100 Prozent hindeutet. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" bewertet, während die Redaktion das Rating für die Analysteneinschätzung insgesamt als "Gut" vergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Outset Medical-Aktie liegt bei 35,32, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,38 und resultiert in einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt.

Die Einschätzung der Stimmung durch Investoren basiert auf sozialen Plattformen, wo überwiegend positive Kommentare und Themen bezüglich Outset Medical zu verzeichnen sind. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt ergibt sich somit eine differenzierte Einschätzung der Outset Medical-Aktie auf Basis verschiedener Faktoren, die zu unterschiedlichen Bewertungen führen.