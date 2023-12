Outset Medical Inc Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Outset Medical-Aktie wird derzeit unter technischen Gesichtspunkten analysiert. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 14,3 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 5,55 USD, was einem Abstand von -61,19 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 4,79 USD erreicht, was einer Differenz von +15,87 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Analysten schätzen die langfristige Aussicht der Outset Medical-Aktie als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 2 die Aktie als neutral, während keine eine positive Einschätzung abgaben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch wird im Durchschnitt ein Kursziel von 27 USD erwartet, was einer positiven Erwartung von 386,49 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Outset Medical-Aktie zeigt einen Wert von 71 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkaufung hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI der letzten 25 Tage einen Wert von 48,16, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Diese Informationen bieten einen Einblick in die aktuelle Situation der Outset Medical-Aktie und können für Anleger als Entscheidungshilfe dienen.