Outset Medical Inc Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Für Outset Medical wurde der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage auf 54,92 Punkte festgelegt, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 44,52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für Outset Medical beträgt 14,08 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,88 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Outset Medical auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine überwiegend negative Stimmung und Einschätzungen zu Outset Medical wider, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung für die Outset Medical-Aktie ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating, basierend auf 2 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 27 USD, was auf ein mögliches Wachstum von 378,72 Prozent hindeutet und zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält Outset Medical eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI, eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der Anlegerstimmung und eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Analysteneinschätzung.