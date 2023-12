Outset Medical Inc Aktie: Quo vadis?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ für die Outset Medical-Aktie. Anleger diskutierten vor allem über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Outset Medical bei 14,44 USD liegt, während die Aktie selbst bei 5,44 USD gehandelt wird. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -62,33 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 4,71 USD, was einem Abstand von +15,5 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Langfristig gesehen wird die Outset Medical-Aktie laut Analysten eine "Neutral"-Einschätzung erhalten. Die bisherigen Bewertungen der Analysten zeigen 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten wird bei 27 USD angesiedelt, was einer potenziellen Performance von 396,32 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" seitens der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Outset Medical-Aktie liegt bei 59,6, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,84, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamt-Rating von "Neutral".

Insgesamt zeigt die Stimmungslage der Anleger, die technische Analyse und die Analysteneinschätzung eine neutrale bis negative Tendenz für die Outset Medical-Aktie. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in Zukunft entwickeln wird.