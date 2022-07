Outreach begrüßt Nick Bowles als Vice President, Vertrieb und Strategie, EMEA

London (ots/PRNewswire) -Erfahrener B2B-Vertriebsleiter unterstützt Outreach Unternehmen in der gesamten EMEA-Region bei der Schließung von Lücken in der VertriebsumsetzungOutreach, die Vertriebsplattform, die Umsatzunternehmen dabei hilft, effizientes, vorhersehbares Wachstum zu erzielen, begrüßt Nick Bowles (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3604929-1&h=2310521847&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3604929-1%26h%3D375230783%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fin%252Fnickbowles%252F%26a%3DNick%2BBowles&a=Nick+Bowles) als Vice President, Sales and Strategy, EMEA. Er wird an Chief Revenue Officer Anna Baird berichten. Die Ernennung erfolgt vor dem Hintergrund eines kürzlich eröffneten Rechenzentrums (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3604929-1&h=2977151542&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3604929-1%26h%3D1498044720%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.prnewswire.com%252Fil%252Fnews-releases%252Foutreach-cements-commitment-to-emea-with-new-data-centre-in-ireland-831025866.html%26a%3Drecently%2Bopened%2Bdata%2B&a=k%C3%BCrzlich+er%C3%B6ffneten+Rechenzentrums%C2%A0)in Dublin (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3604929-1&h=4109073750&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3604929-1%26h%3D2672036177%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.prnewswire.com%252Fil%252Fnews-releases%252Foutreach-cements-commitment-to-emea-with-new-data-centre-in-ireland-831025866.html%26a%3D%25C2%25A0in%2BDublin&a=in+Dublin) und ist ein weiterer Beweis für die kontinuierlichen Investitionen des Unternehmens in der Region.„Outreach ist stolz darauf, Unternehmen in ganz Europa dabei zu helfen, die Lücke in der Vertriebssteuerung zu schließen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen, und wir stehen erst am Anfang", so Anna Baird, Chief Revenue Officer bei Outreach. „Nick ist die ideale Führungspersönlichkeit für unsere nächste Wachstumsphase für EMEA und ich freue mich sehr auf die Auswirkungen, die er für unser Team und unsere Kunden haben wird."„Outreach bietet eine wichtige Plattform, um Unternehmen zu einem effizienteren, vorhersehbaren Wachstum zu verhelfen. Ich habe mich in jeder meiner Führungspositionen darauf konzentriert und freue mich nun darauf, anderen Umsatzführern dabei zu helfen, dasselbe zu tun, während Outreach weiter in die Region investiert", sagte Nick Bowles, Vice President EMEA bei Outreach.Bowles kommt zu Outreach mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Wachstum von B2B-Technologieunternehmen durch Expansion in den Unternehmensbereich und Investitionen in neue geografische Märkte. Zuletzt war er als Vice President EMEA bei Quinyx tätig, einem führenden Unternehmen im Bereich Work Force Management (WFM), wo er für alle Funktionen in den Bereichen Vertrieb, Account Management, Solution Consulting, Business Development und Partner in EMEA verantwortlich war. Zuvor war er Vice President, EMEA & APAC bei ServiceMax, einem führenden Unternehmen für anlagenorientiertes Field Service Management.Informationen zu OutreachOutreach ist die Vertriebsplattform, die Umsatzorganisationen dabei unterstützt, ein effizientes, vorhersehbares Wachstum zu erzielen. Wir helfen Unternehmen dabei, ihr Wachstumspotenzial voll auszuschöpfen, indem wir Workflows mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zur Verkaufsausführung bereitstellen, um Ausführungslücken über den gesamten Verkaufszyklus hinweg zu schließen, von der Kundenakquise über das Transaktionsmanagement bis hin zur Prognose. Outreach ist das einzige Unternehmen, das Vertriebsengagement, Umsatzinformationen und Einnahmenvorgänge zusammen auf einer Plattform anbietet. Mehr als 5.500 Unternehmen, darunter Zoom, Adobe, Okta, DocuSign und SAP, vertrauen auf Outreach, um ihre Umsatzorganisationen zu unterstützen. Outreach ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington und Niederlassungen weltweit. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.outreach.io.Pressekontakt:Franny Chudner,franny@gga.nycOriginal-Content von: Outreach, übermittelt durch news aktuell