Outokumpu Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr verzeichnete die Aktie eine Rendite von -18 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Outokumpu damit 16,41 Prozent unter dem Durchschnitt (-1,59 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -1,59 Prozent. Outokumpu liegt aktuell 16,41 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Sentiment und Buzz: Die Analyse der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz gibt Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. In den vergangenen vier Wochen gab es bei Outokumpu keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Outokumpu daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle Wert für Outokumpu beträgt 51,87, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie in diesem Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 45, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sieben Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Outokumpu ausgetauscht. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.