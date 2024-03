Outokumpu Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Outokumpu":

Der finnische Edelstahlhersteller Outokumpu wird in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Insgesamt zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf und entspricht somit einer Einschätzung als "Neutral"-Wert. Somit ergibt sich für Outokumpu in diesem Punkt die Gesamtbewertung "Gut".

In fundamentaler Hinsicht weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Outokumpu einen Wert von 4 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 18,55) deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird Outokumpu somit als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse der Outokumpu-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag mit 4 EUR 5,66 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 4,24 EUR liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 4,01 EUR, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Somit erhält Outokumpu insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Outokumpu-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,12 Prozent erzielt, was 18,97 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -0,15 Prozent, wobei Outokumpu aktuell 18,97 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.